Van'da terör operasyonu 2 PKK'lı terörist öldürüldü
VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Edremit İlçesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.
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Van'da Terör Operasyonu 2 PKK'lı Terörist Öldürüldü
Van'da terör operasyonu 2 PKK'lı terörist öldürüldüVAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Edremit İlçesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.
Van'da terör operasyonu 2 PKK'lı terörist öldürüldü
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