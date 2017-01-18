Van'da Terör Operasyonu 2 PKK'lı Terörist Öldürüldü

Van'da terör operasyonu 2 PKK'lı terörist öldürüldüVAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Edremit İlçesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.

Van'da Terör Operasyonu 2 PKK'lı Terörist Öldürüldü

Van'da terör operasyonu 2 PKK'lı terörist öldürüldü

VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Edremit İlçesi'nde bir eve düzenlediği operasyonda 2 PKK'lı terörist ölü olarak ele geçirildi.

Ayrıntılar geliyor?

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kürdistan İşçi Partisi, Van Emniyet Müdürlüğü, Edremit, P.K.K., Terör, Van, PKK
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads