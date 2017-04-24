Van'da Terör Operasyonu: 16 Gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da Terör Operasyonu: 16 Gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde PKK/KCK bölücü terör örgütüne yönelik il merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon yapıldığı belirtildi. 16 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. - VAN

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