Van'da Temel Eğitim İstişare Toplantısı

?Van'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, "Temel Eğitim İstişare Toplantısı"nda eğitimdeki temel sorunlar ve TEOG sonuçları değerlendirildi.



Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, Van'ın önceki yıllara oranla eğitimde başarı puanını yükselttiğini söyledi.



Kırekin, eğitim alanındaki yatırımlara da değinerek kaliteli işler yapmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirtti.



Kırekin, "Van genelinde yaklaşık olarak 24 bin öğrenci TEOG sınavına girdi. Türkiye birincileri arasında 120 net yapan 3 tane öğrencimiz var. Van, eğitimde önceki yıllara oranla 3 puanlık bir artış gösterdi. 1-2 puan daha alırsak Türkiye ortalamasını yakalayacağız. Türkiye ortalaması ile Van ortalaması arasındaki puan farkı gittikçe daralıyor. Başarılı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.



Temel Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Mehmet Şirin Atlı da okullardaki temel eğitim istatistikleriyle ilgili surum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.



Toplantı, dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.