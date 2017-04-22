Van'da Temel Atma Töreni

Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası ile Kamp Eğitim Merkezi temel atma töreni yapıldı.



İskele Caddesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Van Valisi İbrahim Taşyapan, hizmet binasının temelini attıklarını belirtti.



Eski hizmet binasının deprem nedeniyle zarar gördüğünü anımsatan Taşyapan, şunları kaydetti:



"Eski binamız deprem nedeniyle kullanılamaz haldeydi. İlimizdeki hizmetlerimizin aksamaması için kirada hizmetlerini sürdürüyor. İhtiyaç nedeniyle yeni binamızın temelini attık. Umuyorum ki Kasım ayında binamız bitmiş vatandaşlara hizmet edecek hale gelecektir. Binamız ilimize hayırlı olsun."



Konuşmanın ardından temele ilk harç döküldü.