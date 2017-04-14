Van'da Taşlı Sopalı Kavga: 10 Yaralı
Van'ın Çatak ilçesinde 2 grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3'ü polis 10 kişi yaralandı.
Van'ın Çatak ilçesinde 2 grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3'ü polis 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde 2 grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Olaya müdahale eden 3 polis ile kavgaya karışan biri ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralının, ilk müdahalenin ardından Van'a sevk edildiği öğrenildi.
Polis ekipleri, kavgayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.