Van'da Şüpheli Ölüm
Van'ın Erciş ilçesinde, bir apartman görevlisi kazan dairesinde ölü bulundu.
Van'ın Erciş ilçesinde, bir apartman görevlisi kazan dairesinde ölü bulundu.
Yukarı TOKİ 7. etap konutlarında apartman görevlisi İrfan Turan'ın (39) kazan dairesinde yerde hareketsiz yattığı gören ikamet sahipleri, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Kazan dairesine gelen sağlık görevlileri, Turan'ın öldüğünü belirledi.
Kafatasında kırıklar olduğu tespit edilen Turan'ın cesedi, Erciş Devlet Hastanesi morguna gönderildi.