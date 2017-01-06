Van'da Sosyal Medyadan Cumhurbaşkanına Hakaret İddiasıyla 6 Kişi Tutuklandı

Van'da sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, devlet büyüklerine hakaret eden ve terör örgütü propagandası yapan 6 kişi tutuklandı.



Van Emniyet Müdürlüğünün il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmesine yönelik operasyonları sürüyor. Bu kapsamda sosyal medya üzerinden devlet büyüklerine hakaret ve terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası tutuklanmak istemiyle mahkemeye sevk edilen 6 zanlı "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına hakaret, devlet büyüklerine hakaret ve terör örgütü propagandası" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - VAN