Van'da Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde metruk bir binada 2 uzun namlulu silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin Kurubaş Mahallesi Barakalar mevkisindeki metruk bir binaya silah ve mühimmat bırakıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendiği belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Operasyon neticesinde 2 kaleşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 65 fişek, 2 telsiz, 4 boş şarjör, 6 kütüklük, sinyal tespit cihazı ile 8 kalem pil ele geçirilmiştir."Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.