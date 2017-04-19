Van'da Şehit Güvenlik Korucusu İçin Mevlit Okundu

Çatak ilçesinde şehit güvenlik korucusu Kasım Sancar için mevlit okundu.



Taziye evinde düzenlenen programda konuşan İlçe Müftüsü İlhan Günay, terör örgütlerinin emellerine asla ulaşamayacağını söyledi.



Herkesin vatan için şehit olmaya hazır olduğunu anlatan Günay, "Vatanımızın birlik beraberliği için birlikte, el ele durmalı, vatanımızı böldürmemeliyiz. Allah'tan dilerim ki bu terör belasından en kısa zamanda kurtuluruz. Şehidimizin geride kalan eşi, çocukları ve akrabaları bizlere emanettir. Bizler her zaman emanetimize sahip çıkarak şehidimizin gözünü arkada bırakmayacağız." dedi.



Program, duaların ardından sona erdi.



Programa, Kaymakam Hacı Asım Akgül, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Umut Düzerdik, Emniyet Amiri Emre Kayhan ve vatandaşlar katıldı.