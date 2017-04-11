Van'da Sebze Meyve Fiyatları Düşmüyor

Türkiye genelinde havaların ısınması ile birlikte sebze meyve fiyatlarında beklenen düşüş Van'da henüz tezgahlara yansımadı.



Kentte kış mevsimi boyunca yükselen sebze meyve fiyatları, havaların ısınmaya başlamasına rağmen henüz düşmedi. Kış boyunca kilosu 4-5 liradan satılan elma, armut ve portakal gibi kışlık meyvelerin fiyatları değişmezken, ilkbahar meyvesi olarak bilinen ve daha yeni piyasaya çıkan çilek, erik ve karpuz fiyatları ise adeta cep yakıyor. Sebze fiyatları ise mevsim farkı olmaksızın yükselişini sürdürüyor.



Geçmiş yılların bu dönemlerinde seradan tarlaya geçiş sürecinin yaşandığını ve buna bağlı olarak sebze meyve fiyatlarının da düşmeye başladığını anlatan halk pazarı işletmecisi Mehmet Salih Demir, "Yaklaşık 20-25 yıldır bu sektördeyim. Dönemsel ürünler haricinde sebze meyve fiyatlarının bu kadar yükseldiğine şahit olmadım. Bazen tek tük ürünlerde böyle yüksek fiyatlar olsa da genelde böyle bir fiyat artışı yaşanmazdı. Ancak bu yıl olumsuz hava koşulları, komisyoncular ve yaş sebze meyvenin dış piyasaya sürülmesi gibi etkenler, kışın ucuz sebze meyve tüketmemizi engelledi. Böyle devam ederse yazın da aynı durumu yaşayabiliriz" dedi.



Şu aşamada bir fiyat düşüşü beklemediklerini belirten Mehmet Salih Demir, "Çünkü sınırlı miktarda sebze meyve geliyor. Bunların da biliyorsunuz, tarladan ya da seradan tezgahlara gelmeleri yüzde 300-400 oranındaki farkla mümkün oluyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bu anlamda bir önlem alması bekleniyordu. Ancak şu ana kadar alınan bir önlem yok. Tüm bunları göz önüne aldığımızda, şu anki fiyatlar gayet normaldir. 1-2 aya kadar fiyatların düşmesini bekliyoruz. Bu süreç zaten seran tarlaya geçiş süreci olduğundan fiyatlar ya sabitlenir ya da düşme eğilimine girerdi. Bu sene fiyatlar düşmediği gibi yükselmeye de devam ediyor" şeklinde konuştu.



"Van, yaş sebze meyvede dışarıya bağımlı bir ildir"



Birçok üründe alış fiyatına satış yapmak zorunda kaldıklarına ve buna rağmen vatandaşların sebze meyve alırken fiyatlara itiraz ettiğini belirten Demir, şunları söyledi:



"İlimizde biliyorsunuz termal seracılığı ve normal seracılık da son yıllarda yapılmaya başlandı. Bu anlamda Çaldıran ilçemizde bulunan serada ciddi anlamda domates üretimi söz konusudur. Ancak bu domatesler de maalesef üç-beş kuruş daha fazla verildiği için batı illerimize gidiyor. Bizler yine burada Antalya, Mersin, Bursa ve Adana gibi illerdeki seralarda yetiştirilen sebzeleri satmak zorunda kalıyoruz. Gevaş ilçemizde yaz aylarında sebze üretimi var, o kısmen bizlere yansıyor. Onun dışında Van olarak yaş sebze meyvede dışarıya bağımlı bir il olmaktan kurtulamadık. Kışlık meyvelerde fiyatların düşmesini çok beklemiyoruz. Ancak çilek, karpuz, kavun, erik ve ileriki zamanlarda piyasaya çıkacak olan üzüm gibi ürünlerde ve yeşillikle kimi sebzelerde fiyat düşüşü bekliyoruz."



Fiyatların yüksek olmasının işlerine olumsuz bir şekilde yansıdığını da sözlerine ekleyen Demir, "Fiyatlar yükseldikçe alım da azalıyor. İmkanı olan insanlar alacakları sebze meyveyi kısıyor. Daha az alıyor. İmkanı olmayan vatandaşlar ise sadece fiyat sorup geçiyor. İnşallah bir an önce havalar ısınır ve fiyatlar da düşer. Yoksa bizler kiralarımızı ödeyemeyecek duruma geldik" diye konuştu.



Miraç Kamalı adlı vatandaş ise, fiyatların yüksek olmasından dolayı yarımşar kilo şeklinde sebze meyve aldıklarını belirterek, "Geçmiş yıllarda fiyatlar biraz daha uygundu. Bu sene fiyatlar yüksek olduğu için bizler de gram işi sebze meyve alıyoruz. 250 gram erik, yarım kilo çilek aldım. Elma, armut ve ayvadan da birer kilo aldım. Sebze ve yeşillik ise şu an için almayacağım. Domates ve biber alacaktım. Onlarda da en uygun domates 6 lira, diğeri 7,5 lira olunca vazgeçtim" diye konuştu. - VAN