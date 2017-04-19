Van'da Sağlık Personeline Eğitim
Van İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan personele, Acil Hekimliği Sertifikasyon Programı kapsamında "çocuklarda ileri yaşam desteği" eğitimi verildi.
Van İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan personele, Acil Hekimliği Sertifikasyon Programı kapsamında "çocuklarda ileri yaşam desteği" eğitimi verildi.
Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitim, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi eğitmenleri tarafından verildi.
22 sağlık personelinin katıldığı kurs sonunda başarılı kursiyerlere sertifika verildi.