Van'da Rekabetçi Sektörler Programının Yeni Dönem Tanıtımı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen Rekabetçi Sektörler Programının yeni dönem tanıtım semineri Van'da yapıldı.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen Rekabetçi Sektörler Programının 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde, Türkiye'nin görece daha az gelişmiş 43 ilinde bölgesel rekabet gücünü arttırarak sosyo- ekonomik gelişmeye katkı sağlamak amacıyla sunulan projelere 565 milyon Euro mali kaynak aktarılmış ve 44 projeye destek sağlanmıştı. Rekabetçi Sektörler Programının Türkiye'nin 81 ilini kapsayacak yeni döneminde ise, imalat sanayinde dönüşüm, hizmetler ve yaratıcı endüstriler, Ar-Ge ve yenilikçilik, teknoloji transferi ve ticarileşme ekseninde geliştirilecek projeler için 405 milyon Euro kaynak oluşturuldu. Rekabetçi Sektörler Programının yeni dönem duyurusu, 12 Ekim 2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün katılımıyla İstanbul'da yapılmış, ardından 1 Kasım'da Adana'da, 15 Kasım'da İzmir'de, 6 Aralık'ta Samsun'da, 27 Aralık'ta ise Bursa'da düzenlenmişti.



Yeni dönemin tanıtımı için farklı şehirlerde düzenlenen seminerlerinden biri de AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals'ın da katılımıyla bugün Van'da gerçekleştirildi. Elite World Van Hotel'de gerçekleşen seminerde açılış konuşmasını yapan AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals; AB Delegasyonunun, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında ilk dönemde gerçekleştirilen 44 projenin başarısından memnuniyet duyduğunu belirtti. Bu projelerin ekonomik kalkınma açısından görece geride kalmış bölgelerde uygulandığını ifade eden Vinals, projelerin teknoloji geliştirme bölgeleri, lisanslı depolar, iş inkübatörleri, farklı imalat sanayi, turizm geliştirme merkezleri ve yeni finansal araçlar gibi çok çeşitli ve zorlu faaliyetleri içerdiğini kaydetti. Vinals, 2014-2020 döneminde Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Ar-Ge, inovasyon ve yaratıcı endüstrilerin öne çıkmasının ise AB'nin inovasyon odaklı büyüme oluşturma politikasıyla çok yakından ilişkili olduğunu vurgulayarak, "Yapılan sektör analizler, Türkiye ekonomisinin Ar-Ge, yenilik ve yaratıcı endüstriler söz konusu olduğunda güçlü yönlerini ortaya koyuyor. Ülkenin araştırma merkezleri ve üniversite altyapısı oldukça gelişmiş, Ar-Ge ve inovasyona ayrılan kamu fonları artmıştır. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'de Ar-Ge maliyetleri rekabetçi konumdadır. Kültürel, tarihsel ve turistik değerler açısından zengin bir ülke olan Türkiye'de girişimcilik gelişmiş, bilim ve araştırma alanındaki çalışmalar da çok ilerlemiştir" dedi.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi Başkanı Murat Altun ise, Rekabetçi Sektörler Programının ilk döneminde bölgesel rekabet edebilirlik çerçevesinde destek sağlandığını belirterek, "Yeni dönemde ise rekabetçilik ve yenilik çerçevesinde destekler olacak. Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyona yönelik projelere ağırlık verilecektir. Yeni dönemde uluslararası değer zincirlerine dahil KOBİ sayısının artırılması, toplam faktör verimliliğini artırıcı ve dış ticaret açığını azaltan projeler, teknoloji transferi ve teknolojinin ticarileştirilmesi, yaratıcı endüstriler ve sosyal inovasyon önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.



Programla ilgili sunumların yapıldığı tanıtım semineri, ikramlarla sona erdi.



Yeni dönemde geliştirilecek projelerin, ihracatın ve katma değerin artırılmasına; üniversite-kamu-sanayi işbirliğine; yaratıcı endüstriler ile imalat sanayi arasında ilişkilerin güçlendirilmesine, yaratıcılığın rekabetçiliğe kanalize edilmesine, yenilikçi ürünlerin ticarileşmesine, yenilikçi fikirler ile sermaye yatırımcıları arasında işbirliği kurulmasına katkı sağlayacak nitelikte olması beklenilirken, 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemin ise uygulamasının 2026 yılı sonuna kadar devam edeceği belirtildi. - VAN