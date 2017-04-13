Van'da Referandum Çalışmaları

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Bayramoğlu, 16 Nisan pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylaması kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.



Bayramoğlu beraberinde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Yeni TOKİ'de Zühre Ayaz'ın düzenlemiş olduğu toplantıya katıldılar. Yeni TOKİ sakinleri ile bir araya gelen Orhan ve Bayramoğlu, ayrıca düzenlenen sandık kurulları eğitim toplantısına katıldı.



Burada bir konuşma yapan AK Parti Van Edremit İlçe Başkanı Halis Bayramoğlu, "Türkiye'nin bekası için 'evet' yeni anayasa ile birlikte yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ülkenin geleceği açısından çok önemli. Yeni sistem milletimizin ve devletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin şekillenmesini sağlayacak" dedi.



"Sandığa sahip çıkacağız"



Programlarında gündeme ilişkin konuşan Bayramoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne neden evet denilmesi gerektiğini anlatarak, "Referanduma kısa bir zaman kaldı, 16 Nisan'a kadar çok çalışacağız. Bir oy deyip geçmeyeceğiz, halkımızın emanetine, sandığa sahip çıkacağız. İnşallah yeni sistem ile birlikte bütün vesayet kalıntıları ortadan kalkacak. Daha güçlü ve büyük Türkiye'yi aziz milletimiz ile birlikte inşa edeceğiz" dedi.



"Hızlı ve etkili icraat"



Mevcut sisteminin Cumhuriyet tarihimiz boyunca hükümet istifalarına, ekonomik krizlere hatta darbelere neden olduğunu sözlerine ekleyen Bayramoğlu, "AK Parti'de siyasetin tek amacı vardır o da ülkeye ve millete hizmettir. 15 yıldır çok şükür ülkemiz hizmetle, yatırımla tanıştı, sağlık, eğitim, ekonomi de büyük gelişmeler sağlandı. Fakat geçmiş hükümetler dönemine baktığımız zaman, ülkemiz koalisyonlarla çok zaman kaybetti, birikimleri heba oldu. Onun için diyoruz ki bu çift başlılık ortadan kalksın, güçlü iktidarlar, sürekli istikrar olsun. Cumhurbaşkanı bizzat milletten aldığı yetki ile daha hızlı ve etkin icraatları yerine getirsin. Bu anlamda millete karşı da sorumlu hale gelsin" diyerek sözlerine son verdi. - VAN