Van'da PKK Silah ve Mühimmatı Ele Geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği Şehit Jandarma Er Veysel Can operasyonunda, bir sığınakta yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Başkale ilçesi Aşağıçaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Esenyamaç Mahallesi Tuluklu Mezrası kırsal alanında Şehit Jandarma Er Veysel Can operasyonunu yapıldı. Operasyonda bir sığınakta yapalan aramada PKK'lı teröristlere ait olduğu değerlendirilen 4 adet AK 47 Kaleşnikof piyade tüfeği ile bu silaha ait 4 adet şarjör, 231 adet fişek ve 1 adet gündüz6 görüş dürbünü, 1 adet tabanca bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 2 adet sırt çantası, 102 kutu konserve, çok miktarda tıbbi malzeme ve ilaç ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla silah ve mühimmat hariç diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.



- Van