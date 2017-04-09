Van'da PKK Operasyonu: 26 Gözaltı

VAN'da polis tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı.



Van Emniyet Müdürlüğü terörle mücedele şubesi ekiplerince bu sabah PKK/KCK terör örgütüne yönelik il merkezinde operasyon yapıldı. Çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. - Van