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Van'da PKK Operasyonu: 2 Terörist Ölü Ele Geçirildi - Fotoğraflar)
Van'da PKK Operasyonu: 2 Terörist Ölü Ele Geçirildi - Fotoğraflar)
18 Ocak 2017 Çarşamba 09:43
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[9172839] DHA
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