Van'da PKK Operasyonu: 2 Terörist Ölü Ele Geçirildi - Fotoğraflar)

Van'da PKK Operasyonu: 2 Terörist Ölü Ele Geçirildi - Fotoğraflar)

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