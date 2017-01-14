Van'da PKK Operasyonu

VAN'da düzenlenen PKK operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklanırken, bir evde yapılan aramalarda ise silah ve mihimmat ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak tarihinde Muradiye ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarının, silahları ile birlikte bir eve girdiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 2 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, birisi silah üzerinde ve atışa hazır halde bulunan 3 şarjör, 2 el bombası, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi gözaltına alındı.



Yine Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik 12-13 Ocak'ta yapılan operasyonlarda ise milislik faaliyetleri yaptıkları belirtilen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilirken, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Van