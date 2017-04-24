Van'da PKK operasyonu: 16 gözaltı



VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Van'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi. 16 şüpheli, sorgulanmak üzere Van Emniyet müdürlüğüne götürüldü.