Van'da PKK'dan Bombalı Tuzak: 2 Şehit - Yeniden

VAN'ın Çatak İlçesi'nde güvenlik güçleri yol taraması yaparken PKK'lı teröristler menfeze yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada Kıdemli Astsubay Sinan Babacan ile güvenlik korucusu Kasım Sancar şehit oldu.



PKK'nın bombalı saldırısı saat 15.30 sıralarında Kacit Köyü yolunda oldu. Güvenlik güçleri yol taraması yaparken, PKK'lı teröristler menfeze yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı, uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Patlamada Kıdemli Astsubay Sinan Babacan ile güvenlik korucusu Kasım Sancar şehit oldu.



Saldırı üzerine bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri geniş çaplı operasyon başlatıldı.



- Van