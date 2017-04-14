Van'da PKK'dan Bombalı Tuzak; 2 Şehit

Van'da PKK'dan bombalı tuzak; 2 şehit (arşiv)(Tür: Yurt)

Van'da PKK'dan bombalı tuzak; 2 şehit (arşiv)

(Tür: Yurt)

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Kürdistan İşçi Partisi, P.K.K., Şehit, Bomba, Van, PKK