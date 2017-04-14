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Van'da PKK'dan Bombalı Tuzak; 2 Şehit
Van'da PKK'dan Bombalı Tuzak; 2 Şehit
Van'da PKK'dan bombalı tuzak; 2 şehit (arşiv)(Tür: Yurt)
14 Nisan 2017 Cuma 17:36
Van
'da
PKK
'dan bombalı tuzak; 2 şehit (arşiv)
(Tür: Yurt)
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[9500924] DHA
Kürdistan İşçi Partisi
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Son dakika! Van'da patlama: 2 şehit
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