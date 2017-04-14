Van'da Patlama: Bir Asker ve Bir Korucu Hayatını Kaybetti
Van'ın Çatak İlçesi'ne bağlı Kacit Köyü yolunda, güvenlik güçlerinin arama tarama çalışması yaptığı sırada patlama meydana geldi.
Van'ın Çatak İlçesi'ne bağlı Kacit Köyü yolunda, güvenlik güçlerinin arama tarama çalışması yaptığı sırada patlama meydana geldi.
İlk bilgilere göre, PKK militanları tarafından menfeze yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker ve 1 köy korucusu hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre, olayda yaralıların da olduğu belirtilirken, bölgeye ambulanslar sevkedildi.
Patlamayı gerçekleştirenlerin yakalanması için güvenlik güçlerinin hava destekli operasyonunun sürdüğü bildirildi.