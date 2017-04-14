Van'da Patlama: 2 Güvenlik Görevlisi Şehit Oldu
Van'ın Çatak ilçesinde arama tarama faaliyeti yapan askerlerin geçişi sırasında meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu.
Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen patlamada 2 güvenlik görevlisi şehit oldu.
1 ASTSUBAY, 1 KORUCU ŞEHİT
Kaçıt Mahallesi yolunda arama tarama faaliyeti yapan askerler, yoldaki menfezi kontrol ettikleri sıradaterör örgütü PKK'nın menfeze tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada 1 astsubay ile 1 güvenlik korucusu şehit oldu. Bölgede operasyon başlatıldığı belirtildi. Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.