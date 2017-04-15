Van'da Zırhlı Aracın Geçişi Sırasında Patlama: 1 Asker Yaralandı

Van'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi karayolu üzerindeki Şeytan Deresi mevkine bölücü terör örgütü tarafından daha önceden yerleştirilen el yapımı bomba zırhlı askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı.

1 ASKER HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Araçta maddi hasar meydana gelirken 1 asker hafif yaralandı. Asker tedbir amaçlı Van Bölge Araştırma Hastanesine kaldırıldı.