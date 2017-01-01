Van'da "Parkomat ve Yeni Ulaşım Tarifeleri" Toplantısı

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından, "Parkomat ve Yeni Ulaşım Tarifeleri" toplantısı düzenlendi.



Van Büyükşehir Belediyesinin 2016 yılı son UKOME toplantısında, parkomat uygulaması, bazı taksi duraklarına yeni düzenleme yapılması, şehir içi ve ilçelere ulaşımı sağlayan toplu taşıma araçlarının yeni taşıma rayiçleri konusu gündeme alındı.



Toplantıda konuşan Genel Sekreter Mehmet Yaşar, Van'da yeniden uygulanacak parkomat sistemi ile trafik sorununa büyük ölçüde çözüm getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.



Van için beklenen hizmetleri hızlandırmak için büyükşehir belediye başkan vekili olarak görev yapan Vali İbrahim Taşyapan'ın talimatı doğrultusunda çalışmalara başladıklarını belirten Yaşar, Van'ın acil çözülmesi gereken sorunlarının ertelenmeyeceğini söyledi.



Yaşar, "UKOME'de yine birbirinden önemli sayılacak kararları katılımcılarla istişare ederek karara bağlayacağız. Kentin trafiğinin rahatlaması için parkomat sisteminin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu önergeyi bir alt komisyona havale ederek çalışma yapmalarını istedik. Gelecek UKOME toplantısında bunu karara bağlamayı hedefliyoruz. Hizmetlerin hız kazanması için her türlü imkanı seferber edeceğiz." diye konuştu.



Toplantıda, toplu taşıma yapan araçların yeni fiyat rayiçlerinin belirlenmesi ve bazı taksi duraklarının yerlerinin belirlenmesi çalışmaları da görüşüldü.



Önergelerin alt komisyonda görüşülmesinden sonra, konuların 2017 yılında yapılacak ilk UKOME toplantısında detaylı olarak ele alınıp karara bağlanacağı bildirildi.





Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanlığının ilgili daire başkanları, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tatvan Liman Başkanlığı, TCDD Gar Müdürlüğü, Ferit Melen Havalimanı, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası temsilcileri katıldı.