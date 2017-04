Van'da 'Online Belediyecilik' Dönemi

Van Büyükşehir Belediyesi, interaktif belediyecilik dönemini başlattı. E-belediye ile Büyükşehir Belediyenin sunduğu tüm hizmetlere internet üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilecek.



Büyükşehir Belediyesi, günümüz dünyasının teknolojik değişimlerine uyarak yeni bir hizmete imza attı. Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucunca Van Büyükşehir Belediyesi, 'e-belediye' ile interaktif belediyecilik dönemine başladı. Vatandaşların belediyeye uğramadan her türlü borç sorgulamaları ve ödemelerin yapabileceği e-hizmet platformu, kolay ara yüzü ile tüm işlemleri birkaç dakika içinde yapmaya imkan verecek. Ayrıca vatandaşlar, 7 gün 24 saat interaktif hizmet platformu sayesinde öneri, şikayet ve taleplerini de belediyenin ilgili birimlerine anında iletip ve takip işlemlerini izleyebilecek.



Dünyada gelişen teknolojileri kullanarak insana hizmet etmenin ve şeffaflaşmanın temelini teşkil eden yeni bir yerel yönetim aracı olarak nitelendirilen E-Belediye ile hizmet almak için saatlerini harcamak zorunda kalan vatandaşlar, birçok belediye hizmetine internetin olduğu her ortamda ve platformda ulaşabilecek. Zaman ve emek kaybını azaltarak vatandaşın yüzünü güldürecek olan uygulama ile belediye birimlerinin de iş yükü azaltılacak. www.van.bel.tr adresinden 'E-Van' tıklanarak belediye ile ilgili her türlü bilgi, haber, kayıt, sorgulama, duyuru ve ödeme işlemleri yapılabilecek.



E-Belediyenin vatandaşa getireceği kolaylıklar ise şöyle:



"Van halkına sunulacak hizmetlerin, geleneksel kamu yönetimi anlayışı olan mesai saatlerinin dışına çıkararak 7 gün 24 saat haline getirilecek. Bürokratik evrak yoğunluğunu azaltacak. Vatandaşların bazı bilgileri elektronik ortamda alabilme özgürlüğü dolayısıyla çalışanların yoğunluğunun azalmasını sağlayacak. Hem çalışanlar, hem de vatandaşlar açısından yapılacak işlemler bazında zaman tasarrufu sağlayacak. Belediye-vatandaş ilişkilerinin güçlendirilmesini sağlayacak. İş yoğunluğunu azaltacak ve iş süreçlerinin daha düzenli hale gelmesi ile çalışan ve vatandaş memnuniyeti sağlanacak. Kent verilerine ilişkin bilgilerin daha rahat toplanabilmesini sağlayacak." - VAN