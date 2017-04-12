Van'da 'Öğrencilerin Devamsızlığı' Toplantısı

Van'da mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okuyan devamsız öğrencilerin okula devamlarının sağlanması ve devamsızlık oranlarının azaltılmasına yönelik toplantı gerçekleştirildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Şube Müdürü Mustafa Danışman başkanlığında yapılan toplantıya, okul müdürleri katıldı. Mesleki Eğitimden Sorumlu Şube Müdürü Mustafa Danışman, devamsızlık oranlarının en çok mesleki liselerde ortaya çıktığını, bu boyutları ortaya koyarak birtakım çalışmalar yapmak gerektiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilerin devamsızlık oranlarını yakın markaja aldığını belirten Danışman, devamsızlıkların engellenmesi, sisteme işlenmesi, öğrencilerin okula devamının sağlanması, devamsızlıkların boyutlarını, sebep ve sonuç ilişkisi, sürekli devamsızlık yapan öğrencilerin genel durumunu, okula uyum gibi konuları ele alacaklarını belirtti. Sürekli devamsızlık yapan öğrencilerin tekrar okula kazandırılması için en önemli çalışmanın aile ziyaretleri yapmak olduğuna değine Danışman, hiçbir insanı kaybetme lüksünün olmadığını ifade etti. Danışman, okul müdürlerinin sürekle devamsızlık yapan öğrencilerin tespitini yaparak, gerek sisteme işlemesi gerekse okula devamının sağlanması yönünde daha aktif bir çalışma sergilemesi gerektiği belirtti. - VAN