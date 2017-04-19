Van'da Öğrencilerden Etkinlik

Çatak ilçesinde "Yaşasın Okuyorum" Projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.



Şehit Seyvan Yavuz İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Halk oyunlarıyla gönüllerince eğlenen öğrenciler, ardından bir araya gelerek Türk bayrağı oluşturdu.



Kaymakam Hacı Asım Akgül, burada yaptığı konuşmada, çocukların ülkenin geleceğini olduğunu belirterek, etkinliği düzenleyen okul idarecilerine teşekkür etti.



Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Aşçı, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.