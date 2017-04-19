Van'da Meyve Ağaçları Çiçek Açtı

Van'da hava sıcaklığının artmasıyla birlikte meyve ağaçları da çiçek açtı.



Nisan ayının başlarında yer yer kar yağışının yaşandığı kentte, son günlerde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kayısı ve badem ağaçları başta olmak üzere meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Meyve ağaçlarının çiçek açmasının baharın geldiğinin göstergesi olduğunu belirten İsmail Pamuk adlı vatandaş, "Biliyorsunuz Van olarak oldukça çetin bir kışı geride bıraktık. Nisan ayının ilk haftalarında dahi kar yağışı yaşandı. Şimdilerde bile kentin yüksek kesimlerinde kar görmek mümkün. O yüzden nisan ayının sonlarında meyve ağaçlarının çiçek açması bizim için baharın müjdecisi ya da havaların ısınacağının göstergesidir. Burada baden ağaçları başta olmak üzere erik ve kayısı ağaçları çiçek açtı. Elma ve armut ağaçlarının ise mayıs ayının başlarında çiçek açması bekleniyor. İnşallah bundan sonra havalar mevsim normallerinde seyreder" dedi.



Geçmişte kentte büyük meyve bahçelerinin yer aldığını belirten Pamuk, "Yapılaşmanın artmasına bağlı olarak meyve bahçelerinin de küçüldüğünü, hatta yok olduğunu görmek mümkün. En fazla elma ve kayısı ağaçlarının olduğu ilimizde, meyve seracılığı ise çok nadir yapılıyor" diye konuştu. - VAN