Van'da Liseler Arası Yemek Yarışması

Van'da Aşçılar ve Pastacılar Derneği tarafından "1. Liseler Arası Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi.



Halide Edip Adıvar Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya 4 meslek lisesi katıldı.



Birbirinden güzel yöresel yemeklerin yapıldığı yarışmayı, Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri kazandı.



Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Sinan Pulat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van'da böyle bir etkinlik düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Yarışmanın ilk kez düzenlendiğini anımsatan Pulat, "Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği olarak amacımız hem kendi mutfak kültürümüzü yaşatmak hemde yiyecek ve içecek alanında eğitim gören öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlamaktır." dedi.