Van'da "Kültür Sanat Günleri"

İpekyolu Belediyesinin ilçedeki "Kültür Sanat Günleri" etkinlikleri devam ediyor.



Tiyatro günleri çerçevesinde, ilk önce Başkent Tiyatrosu ardından da Çiğdem Tunç Tiyatro gösterisi sahne alacak.



Merkez İmam Hatip Lisesi konferans salonunda sahnelecek oyunlar iki seans halinde seyirciyle buluşacak.



İlk seans saat 13.00'de üniversite öğrencilerine, ikincisi seans ise saat 16.00'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla, polis memurları ve aileleri ücretsiz olarak izleyebilecek.