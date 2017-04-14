Van'da 'Kitap Okuma Yarışması' Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Van'da düzenlenen "Milli Birlik ve Kahramanlık" konulu kitap okuma yarışmasının finali yapılan sınavla son buldu.



Tarık Buğra'ya ait 'Küçük Ağa' ve Beydaba'ya ait 'Kelile ve Dimme' adlı kitapları okuyan öğrenciler, birincilik için sınava tabi tutuldu. Her iki kitaptan oluşan 25 soruyu doğru cevaplayan Erciş Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi öğrencisi Serap Dilek, sınavdan birincilik elde ederek Van ilini temsil etme hakkı kazandı.



Sınav öncesi öğrencilere hitap eden İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, farkındalık oluşturmak anlamında yapılan kitap okuma etkinliğini güzel bir çalışma olarak karşıladıklarını ifade etti. Okumanın önemi, okuduğunu anlayabilme, özetleyebilme ve etkili okumanın bir beceri olduğunu belirten Kırekin, "İyi bir okuyucu olmak lazım. Okumanın zevki farklıdır. İnsanı yeni dünyaya, yeni maceralara sürükler. Başarı gösteren öğrencilerimizi kutluyoruz" dedi.



Sınavın ardından dereceye giren öğrencilere tam, yarım ve çeyrek altın ile çeşitli hediyeler verildi. - VAN