Van'da Karne Heyecanı

Van'da 2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sonlanması nedeniyle karne dağıtım töreni düzenlendi. Törenin ardından da 'Sende Elini Uzat, Halepli Kardeşin Ölmesin' kampanyası kapsamında toplanan 5 tır yardım malzemesi, Halep halkı için gönderildi.



Hüsrevpaşa İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Van Valisi İbrahim Taşyapan, İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin, İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk ve İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer katıldı. Düzenlenen karne töreninin ardından 'Sende Elini Uzat, Halepli Kardeşin Ölmesin' adı altında başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan 5 tır yardım malzemesi, Halep'teki savaş mağduru vatandaşlara gönderilmek üzere yola çıktı.



Burada konuşan Van Valisi İbrahim Taşyapan, zor zamanlarda yapılan yardımların çok kıymetli olduğunu belirterek, "2016-2016 eğitim öğretim yılının birinci dönemini bitirmiş olduk. Karneleriniz adlınız, sevinçlisiniz. Bizler de sevinçlerinize ortak olduk. Ülkemizde çok şükür huzur içinde yaşıyoruz. Kampanyamız dahilinde bugün yardım tırlarımızı gönderiyoruz. Suriyeli çocuklarımız şu an sizin sahip olduğunuz bu şansa sahip değiller. Her gün şahit oluyoruz, orada yaşananlara. Sizler bir nebzede olsun onların yaralarına derman oluyor ve onların sıkıntılarını gidersin diye buradan yardım gönderiyoruz. Zor zamanda yapılan yardımlar çok daha kıymetlidir. Yaptığınız iş bu nedenle çok kıymetlidir. Oradaki kardeşlerimizin sıkıntılarını bir nebze olsun dindirmek bizim için çok önemlidir. Bu kampanyada emeği geçen İyilik-Der, Milli Eğitim ve İnsani Yardım Vakfına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürü Kıyasettin Kırekin ise, kentte yaklaşık 312 bin ilk, orta ve lise öğrencisinin karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdiğini hatırlatarak, buradaki yardım kampanyası ile alakalı bilgiler verdi. Kırekin; "Toplamda 34 ton gıda, 2,5 ton kahvaltılık, ayçiçek yağı, bin paket bebek bisküvisi ve maması, 4 bin paket kadın ve çocuk temizlik malzemesi, 500 adet koli gıda ve 25 ton ekmek toplandı. Bunları biz bugün Halep'e yollayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Karne heyecanı yaşayan veliler de, çocuklarının vatana ve millete hayırlı birer birey olarak yetişmelerinde okul ve öğretmenlerin önemli bir yeri olduğunu ifade ettiler.



Öğrenciler ise, bir tarafta karne almanın heyecanını yaşarken, bir taraftan da 15 gün boyunca yapacakları aktivitelerin hayalini kurdu.



İHH İnsani Yardım Vakfı, İyilik-Der ve eğitim camiası tarafından oluşturulan 5 yardım tırı, karnelerini alan öğrencilerin de dualarıyla yola çıktı. - VAN