Van'da "Kariyer Günleri" Etkinliği

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gevaş ilçesindeki öğrenciler için "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.



Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Birimi Şube Müdürü Mevlüt Şahin, Proje Koordinatörü Nurcan Alpaslan, Akdamar Gama Çok Programlı Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni İsmail Tuna, Dereağzı Ortaokulu Rehber Öğretmeni Behice Alan ve Güzelkonak Yatılı Bölge Ortaokulu Rehber Öğretmeni Hatice Karasakal'ın girişimleri ile Gevaş Güzelkonak Yatılı Bölge Ortaokulunun konferans salonunda yapıldı.



Etkinliğe konuşmacı olarak katılan sağlık, ilahiyat, mühendislik, gazetecilik, hukuk, veterinerlik, ziraat ve mühendislik alanlarında kariyer yapmış davetliler, öğrencilere tecrübelerini aktardı.



Soru cevap şeklinde devam eden etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi proje uzmanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.