Van'da Kardelenler Çiçek Açtı

Van'da bahar ayının gelmesi ve karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte kardelenler açmaya başladı.



Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşlar denize girmeye hazırlanırken, Van'ın Bahçesaray ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla karlar yeni yeni erimeye başladı. Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki karlı dağların eteklerinde baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler çiçek açmaya başladı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde karları adeta delerek güneşe kendilerini gösteren kardelenler, görenleri büyülüyor. Karlı dağlar ve yeşilin birleştiği noktalarda açan kardelenler, kartpostallık manzaralar oluşturdu. - VAN