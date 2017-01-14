Van'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Van'da dün gece kar yağışı etkili oldu.



Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gecenin geç saatlerine kadar devam etti.



Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı karayollarında, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.



Belediye ekipleri de şehir merkezlerinde cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü.



Vatandaşlar da sabaha birikmesin diye evlerinin önündeki karları temizledi.



Yolların karlı ve buzlu olduğunu bildiren yetkililer, özellikle trafikteki sürücüleri zincir takmaları yönünde uyardı.