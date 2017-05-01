Van'da Kaçakçılık Operasyonları

Van'ın Başkale ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrolleri sırasında çok sayıda gümrük kaçağı sigara, çay, nargile tütünü ve cep telefonu ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çamlık Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelendikleri iki kamyoneti durdurdu.



Kamyonetlerde yapılan aramada 2 bin 110 paket kaçak sigara, bir ton kaçak çay, 500 kilogram nargile tütünü, 18 kaçak cep telefonu, 75 kilogram krem, 42 kilogram soya proteini, 50 adet kozmetik ürün ele geçirildi.



Kamyonet sürücüleri hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapılırken, gümrük kaçağı olduğu belirlenen malzemelere de el konuldu.