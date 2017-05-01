Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 35 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Güleçler Mahallesi'nde M.Ş'ye ait eve operasyon düzenledi.



Ekipler ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada, 35 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu.



Gözaltına alınan M.Ş. jandarmaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.