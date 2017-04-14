Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 55 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuşba ilçesindeki oto sanayi içerisinde bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Açılmada, "Yapılan aramada toplam 55 bin 650 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen F.T. ve H.Y. isimli şahıslardan F.T. serbest kalırken, H.Y. isimli şüpheli şahıs ise tutuklanmıştır" denildi. - VAN