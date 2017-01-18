Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda, 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, batı illerine kaçak sigara sevk edileceği ihbarını alan Çaldıran Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.E. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen minibüsü durdurdu.



Araçta yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 20 bin paket sigara ele geçirildi.



Araç sürücüsü gözaltına alındı.