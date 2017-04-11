Van'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 550 adet kaçak cep telefonu ve bin 500 adet cep telefonu bataryası ele getirildi.



Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada toplam bin 550 adet kaçak cep telefonu ve bin 500 adet cep telefonu bataryası ele getirildi. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen N.B. isimli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi. - VAN