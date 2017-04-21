Van'da "İyi Ki Doğdun Gül Kokulu" Programı

Van Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünce Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla "İyi ki doğdun gül kokulu" konulu program düzenlendi.



Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayarak Peygamber efendimizi anlatan slayt sunumu, ilahi, naat ve şiirlerle devam etti.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Seyfi Bozçelik, Peygamberimizin hayatını kendilerine prensip edinmenin önemine değindi.



Vatandaşlara, gül kokulu tespih, çocukların hazırlamış olduğu hadis kağıtları ve Peygamber efendimizin hayatını anlatan dergiler dağıtıldı.



Programa, Van Valisi İbrahim Taşyapan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.