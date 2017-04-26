Van'da "İş Yeri Sağlık ve Güvenlik" Semineri

Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından köy okullarının yöneticilerine yönelik "İş yeri Sağlık ve Güvenlik" konulu seminer düzenlendi.



Kurumun toplantı salonundaki seminerde konuşan ilçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, yöneticilerin okullarında nasıl davranması ve alması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.



Ceylani, "Sizler devletin şefkatli ve merhametli en ücradaki görevlilerisiniz. Taşradaki vatandaşlarımız sizlerle devletimizi tanımaya başlıyor. Sizlerin oradaki iletişiminiz, tavrınız, velilerle ve diğer görevlilerle eğitim-öğretimin kalitesini arttırmaya yönelik bütün çalışmalarınız çok önemlidir. Köyde okuma-yazma bilmeyen anneler varsa sizlerin bunları tespit ederek onlara okuma-yazma kursları açmanız önem arz etmekteyiz. Bizler sizleri çok önemsiyoruz ve yaptığınız görevin öneminin farkındayız." diye konuştu.



Sağlık ve güvenlik uzmanı Aydın Bayram ise iş yeri sağlık ve güvenlik konusunda sunum yaptı.