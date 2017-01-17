Van'da İş Yeri Denetimi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki fırınları denetledi.



Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer'in de eşlik ettiği ekipler, kurallara uyan esnaflara teşekkür ederken, eksiklikleri görülen işletmecilerin de eksiklerini tamamlamalarını istendi.



Tamer, yaptığı açıklamada, sadece cezai işlem uygulamadıklarını, kurallara uyan esnafı da tebrik ettiklerini söyledi.



Sağlıklı ortamda faaliyet yürüten iş yerlerinin olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade eden Tamer, "Bundan sonra halkımızın sağlığı için bu tür denetimler aralıksız devam edecek. Bu tavrımızı seyyar satıcıların sokak işgalleri konusunda da devam ettireceğiz." diye konuştu.