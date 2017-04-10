Van'da İranlı Bir Kişi Aracında Ölü Bulundu

VAN'da İran uyruklu 45 yaşıdaki Peiman Azımzadejadi, park halindeki hafif ticari araçta ölü bulundu.



Olay, sabah saatlerinde Şerefiye Mahallesi Endüstri Meslek Lisesi yanında meydana geldi. Park halindeki İran plakalı hafif ticari araçta bir kişinin burnundan kan gelmiş durumda yattığını görenler sağlık ekipleri ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, aracın kapısının kapalı olduğunu gördü. Savcı gözetiminde kapının kilidi açıldı. Araçtaki kişinini öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede ölen kişinin İran uyruklu Peiman Azımzadejadi olduğu tespit edildi. Kendisine ait araçta ölü bulunan Azımzadejadi'nin cesedi, otopisi yapılmak üzere Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - Van