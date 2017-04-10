- Van'da İran uyruklu bir kişi aracında ölü bulundu



VAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde İran uyruklu 45 yaşındaki bir şahıs, park halindeki minibüs içerisinde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 3 gündür park halinde olan İran plakalı minibüsten şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede ölen kişinin İran uyruklu Peiman Azımzadejadi olduğu tespit edildi. Azımzadejadi'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(EKİP-ŞAK-