Van'da İran Pazarı İçin Toplantı Yapıldı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu üyeleri, Van-İran pazarını güçlendirmek adına yapılabilecekler konusunda bir toplantı gerçekleştirdi.



Kentteki bir otelde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yönetim Başkanı Cevdet Özgökçe, İran pazarının yön değiştirmeye başladığına dikkat çekti.



Geçen yıl iki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin gelişmesi amacıyla Van'dan bir heyet ile İran'a bir ziyaret gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Özgökçe, "Bu ziyaretimizden çok olumlu sonuçlar elde ettik. En yakın zamanda benzeri bir ziyareti yeniden planlıyoruz." diye konuştu.



Toplantıya katılan Vali Yardımcısı Önder Can ise, sınır kapılarında yapılan yeni modernizasyon ve yeniliklerle ilgili davetlileri bilgilendirdi.



Artık İranlı ziyaretçilerin kapılarda bekleme sorunu yaşamayacağını anlatan Can, kendisinin de yapılabilecekler konusuna elinden gelen desteği esirgemeyeceğinin altını çizdi.



Can, "Hepimizin üzerine düşen görevler var. Herkes üzerine düşeni yaparsa hem ilimiz hem de bölgemiz için her şey daha iyi olacaktır." dedi.



Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ da, İran pazarının Van'ın olmazsa olmazı olduğunu belirtti.



İkili ilişkilerin daha iyi bir seviyeye gelmesi için herkesin elinden gelen gayreti göstermesi gerektiğine vurgu yapan Aktuğ, "Herkes gücünün yettiğince taşın altına elini koyacak. Bu konuda ortak kararların alınması gerekiyor. Turizm adına birçok çalışma yaptık ama yetmez. Daha da çalışarak, İran pazarını kazanmamız gerekiyor. Müdürlüğümce her türlü desteği vermeye hazırım." şeklinde konuştu.



Van Büyükşehir Belediyesi Turizm Daire Başkanı Sinan Erdem, belediye olarak her türlü turizm faaliyetini destekleyeceklerini açıkladı.



Erdem, İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Vali İbrahim Taşyapan'dan bu konuda tam yetki aldıklarını kaydetti.



Karşılıklı görüş alışverişiyle devam eden toplantıya, sivil toplum kuruluşları, acente ve otel temsilcileri katıldı.