Van'da "İnteraktif Belediyecilik" Dönemi

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek amacıyla "interaktif belediyecilik" projesini hayata geçirdi.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Belediye Başkan Vekilli olarak görevlendirilen Vali İbrahim Taşyapan, belediyecilik çalışmalarına ağırlık veriyor.



Görevi devraldığı gün devletin kaynaklarını halkın hizmetinde kullanmak için çaba göstereceğini açıklayan Taşyapan, vatandaşın, belediyenin tüm hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak için "interaktif belediyecilik" dönemini başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamada, "e-Belediye" uygulamasıyla vatandaşın artık öneri, şikayet ve taleplerini, belediyenin ilgili birimlerine anında?iletip, takip işlemlerini izleyebileceği belirtildi.



İnternetin olduğu her ortamda belediyenin hizmetlerine ulaşılabileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Zaman ve emek kaybını azaltarak?vatandaşın yüzünü güldürecek uygulama ile belediye birimlerinin de iş yükü azaltılacak. Belediye ile ilgili her türlü bilgi, haber, kayıt, sorgulama, duyuru ve ödeme işlemleri yapılabilecek. Van halkına sunulacak hizmetlerin, geleneksel kamu yönetimi anlayışı olan mesai saatlerinin dışına çıkararak 7 gün 24 saat haline getirilecek. Bürokratik evrak yoğunluğu azaltılacak. Vatandaşların bazı bilgileri elektronik ortamda alabilme özgürlüğü dolayısıyla, çalışanların yoğunluğunun azalmasını sağlayacak. Hem çalışanlar hem de vatandaş açısından yapılacak işlemler bazında zaman tasarrufu sağlayacak."



Açıklamada, interaktif uygulamayla kent verilerine ilişkin bilgilerin daha rahat toplanabileceği de bildirildi.