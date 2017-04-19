Van'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Sinan Aslan başkanlığında yapıldı.



Tuşba Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konular masaya yatırıldı.



Kurum amirlerinin projelerini anlattığı toplantı, sunumların ardından sona erdi.



Toplantıya, İpekyolu Kaymakamı Vekili Cemil Öztürk, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan ve kurum müdürleri katıldı.