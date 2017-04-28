Van'da İki Mevsimin Güzellikleri Bir Arada

Van'da iki mevsimin güzellikleri bir arada

Bir taraftan kardelenler ve ters laleler açarken, diğer taraftan ise metrelerce kar kütleleri



VAN - Van'da bahar ayının gelmesi ve karların yavaş yavaş erimesiyle birlikte bir taraftan kardelenler ile ters laleler açarken, diğer taraftan ise metrelerce kar kütleleri seyrine doyum olmayan manzaraların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Türkiye'nin sahil kentlerinde deniz sezonu açılırken, Van-Bahçesaray karayolunda halen metrelerce kar kütleleri bulunuyor. Kıs mevsiminin sona erdiğini simgeleyen ve baharın müjdecisi olan bilinen kardelenler ve ters laleler, sert geçen kıs mevsiminin ardından gün yüzüne çıkmaya başladı. Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki karlı dağların eteklerinde kardelenler, Gevaş ilçesinde ise ters laleler çiçek açarken, bölgede 2 mevsim aynı anda yaşanıyor. Karları adeta delerek güneşe kendilerini gösteren kardelenler görenleri büyülüyor. Baharın gelmesiyle bir taraftan kardelenlerin yanı sıra ters laleler de açarken, bir taraftan da aynı güzergah üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor. Kardelenler ve ters lalelerin açtığı bölgeye giden basın mensupları, güzel bir kareye yakalamak için saatlerce özen gösteriyorlar.