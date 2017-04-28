Van'da İhracatta, İthalatta Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mart ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Van'da 2016 yılı Mart ayında 2,1 milyon dolar ihracat, 3,8 milyon dolar ithalat gerçekleşmişken, 2017 Mart ayında ise 4 milyon dolar ihracat, 6,2 milyon dolar ithalat gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Mart ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 13,6 artarak 14 milyar 96 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 artarak 18 milyar 988 milyon dolar olarak gerçekleşti.



TÜİK Van Bölge Müdürü Özer Coşğun tarafından yapılan açıklamaya göre; "Ülkemizde ihracat yüzde 13,6arttı, ithalat yüzde 6,9 arttı" dedi.



Özer Coşğun, açıklamasının devamında ise şu verilere yer verdi;



"Dış ticaret açığı yüzde 10,3 azaldı"



Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 10,3 azalarak 4 milyar 492 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Mart ayında yüzde 71,8 iken, 2017 Mart ayında yüzde 76,3'e yükseldi.



"Van'da Mart ayında ihracat 4, ithalat ise 6,2 milyon dolar olarak gerçekleşti"



Van'da 2016 yılı Mart ayında 2,1 milyon dolar ihracat, 3,8 milyon dolar ithalat gerçekleşmişken, 2017 Mart ayında ise 4 milyon dolar ihracat, 6,2 milyon dolar ithalat gerçekleşti. Muş'ta 2016 yılı Mart ayında 40 bin dolar ihracat,381 bin dolar ithalat gerçekleşmişken, 2017 Mart ayında ise 1,2milyon dolar ihracat, 233 bin dolar ithalat gerçekleşti. Bitlis'te 2016 yılı Mart ayında 124 bin dolar ihracat,2,1 milyon dolar ithalat gerçekleşmişken, 2017 Mart ayında ise 387 bin dolar ihracat, 225 bin dolar ithalat gerçekleşti. Hakkari'de2016 yılı Mart ayında 2,1milyon dolar ihracat, 77 bin dolar ithalat gerçekleşmişken, 2017 Mart ayında ise 4,9 milyon dolar ihracat, 3,1 milyon dolar ithalat gerçekleşti.



"2017 yılının Mart ayında Van'ın en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülke İran oldu"



Van'ın 2017 yılı Mart ayında en çok ihracat yaptığı beş ülke sırasıyla; İran 1 milyon 476 bin dolar, Finlandiya 898 bin dolar, Bulgaristan 412 bin dolar, Sırbistan 365 bin dolar ve Almanya 289 bin dolar oldu.



Van'ın 2017 yılı Mart ayında en çok ithalat yaptığı beş ülke sırasıyla; İran 4 milyon 792 bin dolar, Yunanistan 656 bin dolar, Uruguay 217 bin dolar, Çin 213 bin dolar ve Sri Lanka 133 bin dolar oldu.



"Türkiye ve Van'ın dış ticaretinde en büyük pay imalat sektörünün oldu"



Aşağıdaki tablodan da görüleceği üzere, Mart ayında ülkemizde gerçekleşen ihracatın yüzde 94,4'ü imalat sektöründe, yüzde 3,1'i tarım ve ormancılık sektöründe ve yüzde 1,9 madencilik ve taşocakçılığı sektöründe gerçekleşti. Van ilinin dış ticaretinde ise 2017 yılı Mart ayında gerçekleşen ihracatın yüzde 99,9'u imalat sektörü, yüzde 0,01'i ise tarım ve ormancılık sektöründe gerçekleşti.



"Avrupa Birliği'ne ihracat yüzde 8,1 arttı"



Avrupa Birliği'nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Mart ayında yüzde 49,1 iken, 2017 Mart ayında yüzde 46,7 olduğunu ifade eden Çoşğun, "AB'ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 6 milyar 775 milyon dolar olarak gerçekleşti.



"Türkiye'den en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu"



Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Mart ayında 1 milyar 321 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 28 milyon dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri, 906 milyon dolar ile Irak ve 874 milyon dolar ile İngiltere takip etti.



"Türkiye'nin ithalatında ilk sırayı Almanya aldı"



Almanya'dan yapılan ithalat, 2017 yılı Mart ayında 1 milyar 783 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 770 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 599 milyon dolar ile Rusya ve 952 milyon dolar ile ABD izledi.



"Türkiye'de ithalatın dörtte üçünü hammadde ve ara malları oluşturdu"



BEC sınıflamasına göre, Mart ayı ithalatının yüzde 74,6'sı hammadde ve ara mallar, yüzde 13'ü sermaye (yatırım) malları ve yüzde 12'sitüketim malları oldu.



"Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,1oldu"



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mart ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 33,9'dur.



"Ülkemizde yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatı içindeki payı yüzde 13,9 oldu"



İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Mart ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 42,2'dir. - VAN